video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: إعاقات طويلة الأمد تطال عدد كبير من جرحى مسيرات العودة بغزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:06 ص
الأونروا: إعاقات طويلة الأمد تطال عدد كبير من جرحى مسيرات العودة بغزة مسيرة العودة
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه بناء على طبيعة الإصابات خلال مسيرات العودة فى قطاع غزة ، فإن عددا كبيرا من المرضى سيعانون من إعاقات طويلة الأمد ، وسيتطلبون جلسات علاج طبيعى مكثفة خلال الأشهر القادمة ، ويشمل ذلك الاحتياج إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة طبية مساعدة إضافة إلى الدعم النفسي.

وناشدت الأونروا - فى تقرير الوضع الطارئ اليوم الإثنين - شركاءها بدعم النظام الصحى فى غزة وتمكينه من توفير الرعاية والمتابعة المناسبة للمرضى وتلبية الإحتياجات على المدى المتوسط والبعيد ، داعية إلى احترام حق الفلسطينيين فى غزة بالتجمع السلمى والتعبير ومنع مزيد من الإصابات والخسارة فى الأرواح.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نشرت تقريرا فى 22 مايو بأن القطاع الصحى فى غزة يعانى من أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الشديد فى الأدوات وكذلك الأطقم العاملة ، وأنه لا يمكنه من التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى الفلسطينيين.

وكان مفوض عام الأونروا بيير كارهينبول قد زار قطاع غزة بعد أسابيع من الاحتجاجات بالقرب من السياج الحدودى ، وسلّط الضوء خلال مؤتمر صحفى على العواقب المباشرة لعدد من الإصابات وطبيعة الجروح التى تعامل معها النظام الصحى فى غزة والذى اقترب من نقطة الانهيار ، وحاجة المنظمة للتحضير والإعداد لزيادة خدماتها فيما يخص الرعاية ما بعد العمليات الجراحية، وخصوصا احتياجات إعادة التأهيل البدنية.

وشدد على أن تجريد مجتمع بأكمله من إنسانيته لن يجلب السلام إلى المنطقة ، وأنه من المهم الإقرار بأن اللاجئين الفلسطينيين لديهم نفس الحقوق والتطلعات كما غيرهم على الأرض ، ولديهم الحق فى العيش بأمان وبحرية وبخدمات وفرص مناسبة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد بقصف إسرائيلى شمال غزة

أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

استشهاد فلسطينى فى قصف إسرائيلى شمال قطاع غزة

مسيرة العودة

غزة

فلسطين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة