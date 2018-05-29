الأمطار الموسمية تصل ساحل ولاية كيرالا الهندية

رويترز

قالت إدارة الأرصاد الهندية إن الأمطار الموسمية، التى تشكل نحو 70% من معدل الأمطار السنوى فى الهند، وصلت ساحل ولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم الثلاثاء، مما يحسن التوقعات بزيادة الإنتاج الزراعى والنمو الاقتصادى.

وقالت إدارة الأرصاد التى تديرها الدولة فى بيان "الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية وصلت ولاية كيرالا فى الجنوب قبل ثلاثة أيام من موعدها الطبيعى".

وكانت الإدارة قالت الشهر الماضى إن الهند، التى تفتقر نصف أراضيها الزراعية لنظام ري، ستشهد على الأرجح موسم أمطار موسمية عاديا هذا العام.