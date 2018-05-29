ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف رعدية شمال الهند إلى 47 قتيلا

(أ ف ب)

لقى 47 شخصا على الأقل حتفهم فى شمال الهند ليل الإثنين الثلاثاء جراء الاضطرابات الجوية التى يعانى منها البلد الجنوب آسيوى منذ بداية مايو، حسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقضى الضحايا فى ولايات بيهار وأوتار براديش وجهارخاند، وتعتبر ولاية بيهار الأكثر تأثراً بالعواصف المصحوبة برياح عنيفة تهبّ فجأة وصواعق.

وصرّح يونجيندر سينغ من مصلحة إدارة الكوارث فى هذه الولاية "توفى 19 شخصا على الأقل، بينهم 11 أصيبوا بالصواعق".

وفى اوتار براديش، عثر على ضحايا قضوا فى ظروف مماثلة. وقال تى بى جوبتا، المسؤول فى مصلحة ادارة الكوارث فى هذه الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان فى الهند، إن "15 شخصا قُتلوا خلال الليل بسبب الرياح العنيفة" التى هبّت بسرعة 70 كيلومترا فى الساعة. وأصيب 10 آخرون بجروح.

وفى المناطق الريفية فى الهند، ينام عدد كبير من السكان خارج منازلهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ومنذ بداية الشهر، قضى نحو مئتى شخص فى أوتار براديش بسبب الأحوال الجوية السيئة، فى ولاية جهارخاند الواقعة شرق بيهار، أعلنت السلطات مقتل 13 شخصا "جراء البرق والرعد". وأصيب ستة آخرين بجروح.