video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء البورصة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةوالذى تراجع بنسبة 0.03%.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.50%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86%.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية استطاع أن يرتد أخيراً بعد الانخفاض الحاد الذي استمر لمدة شهر تقريباً، المستوى 16,600 دعم المؤشر بشكل جيد ليغلق عند مستوى 16,791 نقطة وسط أحجام تداول متوسطة،مضيفة أن الارتداد كان مدعومًا بشكل رئيسي من القطاع العقارى.
 
ورجحت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن يصل الارتفاع لمستويات 17,000-17,100 نقطة بل واختراق هذا المستوى سوف يدفع بمؤشر الثلاثيني نحو مستوى 17,350 نقطة،  من ناحية أخرى تم تحديث مستوى وقف الخسارة إلى 16,600  نقطة للمتداولين على المدى القصير وذلك بعد الارتفاع الأخير.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 28-5-2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة