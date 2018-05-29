ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةوالذى تراجع بنسبة 0.03%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.50%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية استطاع أن يرتد أخيراً بعد الانخفاض الحاد الذي استمر لمدة شهر تقريباً، المستوى 16,600 دعم المؤشر بشكل جيد ليغلق عند مستوى 16,791 نقطة وسط أحجام تداول متوسطة،مضيفة أن الارتداد كان مدعومًا بشكل رئيسي من القطاع العقارى.

ورجحت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن يصل الارتفاع لمستويات 17,000-17,100 نقطة بل واختراق هذا المستوى سوف يدفع بمؤشر الثلاثيني نحو مستوى 17,350 نقطة، من ناحية أخرى تم تحديث مستوى وقف الخسارة إلى 16,600 نقطة للمتداولين على المدى القصير وذلك بعد الارتفاع الأخير.