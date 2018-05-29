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الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:14 ص
خالد صلاح
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اختتام الجولة الرئيسية من المفاوضات اليونانية المقدونية بشأن الإسم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:04 ص
اختتام الجولة الرئيسية من المفاوضات اليونانية المقدونية بشأن الإسم مقدونيا
أ ش أ
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اختتام الجولة الرئيسية من المفاوضات اليونانية المقدونية بشأن الإسم اختتمت اليونان ومقدونيا الجولة الرئيسية من المفاوضات الرامية الى إنهاء الخلاف طويل الأمد بشأن إسم مقدونيا احدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية أن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس ونظيره المقدونى زوران زاييف سوف يجريان الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات وذلك طبقا لتصريحات أدلى بها وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا نيكوس كوتزياس ونيكولا ديمتروف فى ختام محادثاتهما التى أجريت بهذا الغرض فى بروكسل.


وكانت حكومة جمهورية مقدونيا قد التزمت بتعديل إسم مقدونيا لتهدئة مخاوف اليونان التى ترى أن استخدام هذا الإسم من جانب جارتها مقدونيا ، التى أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا فى عام 1991 ، ينطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل ذات الإسم شمال اليونان ، وفى مقابل هذا الإلتزام وعدت اليونان بأن تسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسى (الناتو).

 


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