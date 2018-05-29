إكسون موبيل مصر والبافارية وكيل BMWو Mini Cooperيوقعان اتفاقية شراكة 5سنوات

- سامي الأنصاري: نؤكد على اعتزازنا بهذا التعاون لنعمل سويا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا ولإعطاء نموذج يحتذى به في التعاون البناء والمثمر في السوق المصري. - فريد الطوبجي: توفير نوعية متميزة من زيوت موبيل فى جميع فروع خدمات المجموعة البافارية للسيارات.

فى احتفالية رائعة بأحد فنادق القاهرة، تم توقيع اتفاقية شراكة و تعاون لمدة خمس سنوات بين اثنين من أكبر العلامات التجارية في السوق المصرية، شركة إكسون موبيل مصر والمجموعة البافارية للسيارات ، الوكيل الرسمي لـBMW و Mini Cooperفي مصر.

وقد حضر حفل التوقيع لفيف رفيع المستوي من الشركتين، علي رأسهم السيد سامي الأنصاري مدير عام الزيوت بشركة إكسون مصر، والسيد فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، والوكيل الرسمي لـBMW و Mini Cooper في مصر، فضلًا عن باقة متميزة من قيادات الشركتين.

هذا وقد أعرب الحاضرون عن إعتزازهم بهذا التعاون البناء الذي يجمع بين شركتي إكسون موبيل مصر و المجموعة البافارية في مصر، والذي من شأنه أن يحدث فارقاً في السوق انطلاقا من المكانة الرفيعة التي تحتلها العلامتين التجاريين لدي العملاء.

ومن جانبه عبّر سامي الأنصاري عن سعادته بعقد الشراكة قائلًا: "إننا نحتفل اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بين علامتين تجاريتين عالميتين تتمتّعان بمكانة رفيعة جداً في السوق المصرية ولهما رصيد كبير من ثقة ورضاء العملاء. ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستضاعف من هذا الرصيد وستؤتي ثمارها في القريب العاجل على كافة الأصعدة .كما نؤكد على اعتزازنا بهذه الشراكة التي نراها فرصة جيدة للعمل سوياً لتقديم قيمة مضافة لعملاءنا ولإعطاء نموذج يحتذي به في التعاون البناء والمثمر في السوق المصرية".

وأشار الأنصاري إلى التزام اكسون موبيل مصر المستمر بتطوير المنتجات والخدمات المقدمة والتي تسعي دوما لصنع التاريخ في الأسواق التي تعمل بها، وأستطرد قائلا: "نحن لا نقدم زيوتاً للمحركات فقط بل نقدم تكنولوجيا متطورة تتمثل في تقديم أفضل الحلول التي تدعم وتساعد شركاءنا في الوصول لأهدافهم ومواصلة نجاحاتهم وتحقيق طموحاتهم لدي عملائهم ".

وعن اهتمام إكسون موبيل مصر بعملاءها، أكد الأنصاري إن شركة إكسون موبيل مصر تعتبر عملاءها المحور الأساسي لكل مجهوداتها وأنشطتها، ولهذا لا تعمل فقط علي تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائها،بل تفوق توقعاتهم سواء من ناحية المنتجات المتميزة أوالخدمات المتطورة المتوافرة في محطات الشركة والتي تزيد عن 350 محطة وقود وأكثر من 60 مركز خدمة لموبيل 1علي مستوي الجمهورية، فضلا عن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مصانع الزيوت والشحومات بالإسكندرية والعاشر من رمضان والتي تعد من أفضل المصانع على مستوى العالم، وتقوم بتصدير الإنتاج المصري لأكثر من 45 دولة.

واختتم سامي الأنصاري كلمته بتوجيه الشكر للحضور ولفريق عمل موبيل ، مشيراً إلي حماستهم وشغفهم للمحافظة علي ريادة موبيل للسوق المصرية لأكثرمن 115 عاماً ودأبهم وسعيهم المستمر لتحقيق المزيد من النجاحات، و بوصف شركة اكسون موبيل مصر من أكبر شركات المنتجات البترولية في مصر اكد علي مواصلة إكسون موبيل مصر العمل علي تقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم السوق المصرية وتلبي كافة الاحتياجات، و من المخطط أن تشهد الفترة القادمة نمواً كبيراً في علاقة الشركة مع وكلاء السيارات بمصر .

وفى كلمته أكد فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البارفارية للسيارات قائلا :" أتشرف اليوم بالتواجد بينكم فى مثل هذا الحدث الهام و الذى نضع فيه أيدينا فى يد عملاق كبير من عمالقة صناعة زيوت السيارات و مواد التشحيم و الوقود المتميز. متمنياً أن يكلل الله هذا التعاون الجاد بمزيد من النجاح لكلا منا و تعود نتائجه بشكل واضح و كبير على الساده عملاءنا فى مصر".

وأضاف الطوبجي قائلا: " بموجب هذا التعاون الذى نشهد بدايته اليوم و الذى سيستمر خمس سنوات فان شركة إكسون موبيل مصر ستقوم بتوريد زيت موبيل المطابق للمواصفات العالمية والذي توصى به شركة BMW العالمية لسيارتها أو ما سيستجد من زيوت اخرى طبقا لتوصيات الشركة الأم و أضاف أنه سوف يتم توفير هذه النوعية الخاصة و المتميزة من الزيوت فى جميع فروع خدمات ما بعد البيع المعتمدة للمجموعة البافارية للسيارات."

وفي ختام حفل التوقيع ، قام فريق عمل الشركتين بتبادل الصور التذكارية ، وأعربوا عن تطلعهم لتحقيق المزيد من النجاحات والتعاون البناء بين الشركتين.