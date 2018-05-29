إصابة 9 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادثين عند قريتى الحصفة طريق بلطيم، محلة القصب طريق دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من العميد محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة 9 أشخاص فى حادثين منفصلين، الأول تصادم سيارتين بطريق كفر الشيخ دسوق قبالة قرية محلة القصب، مما أدى لإصابة محمد محمود أحمد 60 سنة ،ومحمود محمد محمد 30 سنة ، ومراد عثمان شاهين 50 سنة ،وربيع طه إبراهيم 50 سنة ، وياسر محمد محمد عبدالحميد 35 سنة ، وفكرية الشوادفي 60 سنة ، بكدمات واشتباه بنزيف بالبطن والصدر ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج الازم .

كما أصيب حسن عطية 50 سنة ، وعبداللطيف ممدوح الشرنوبي 20 سنة، ورأفت كمال خليل 23 سنة في حادث تصادم على رافد الطريق الدولي الساحلي ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج الازم ، تحررت المحاضر الازمه ، وجارى العرض على النيابة العامة .