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إصابة 9 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:26 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ حادث تصادم -أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سلمان
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أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادثين عند قريتى الحصفة طريق بلطيم، محلة القصب طريق دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من العميد محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة 9  أشخاص فى حادثين منفصلين، الأول تصادم سيارتين بطريق كفر الشيخ دسوق قبالة قرية محلة القصب، مما أدى لإصابة محمد محمود أحمد 60 سنة ،ومحمود محمد محمد 30 سنة ، ومراد عثمان شاهين 50 سنة ،وربيع طه إبراهيم 50  سنة ، وياسر محمد محمد عبدالحميد 35 سنة ، وفكرية الشوادفي 60 سنة ، بكدمات واشتباه بنزيف بالبطن والصدر ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج الازم .

كما أصيب حسن عطية 50 سنة ، وعبداللطيف ممدوح الشرنوبي 20 سنة، ورأفت كمال خليل 23 سنة في حادث تصادم على رافد الطريق الدولي الساحلي ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج الازم ، تحررت المحاضر الازمه ، وجارى العرض على النيابة العامة .

 

 


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