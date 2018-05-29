إصابة 10 أشخاص فى انفجار جنوب غرب باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أصيب 10 أشخاص على الأقل، من بينهم 4 من رجال الشرطة، بجروح إثر انفجار قنبلة فى مقاطعة بالوشيستان جنوب غرب باكستان الليلة الماضية.

وذكر موقع دنيا نيوز الباكستانى اليوم الثلاثاء، أن عناصر تخريبية استهدفت سيارة تابعة للشرطة، كانت تقوم بدوريات روتينية فى أنحاء المدينة، بقنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ضواحى منطقة نصير آباد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب حيث أفيد أن اثنين منهم على الأقل فى حالة حرجة ولم يعلن أى فرد أو جماعة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.. وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة لإجراء تحقيقات.