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إجلاء جزئى لركاب من مطار مانشستر بعد تصدع جدرانه وتشقق أرضيته

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:08 ص
إجلاء جزئى لركاب من مطار مانشستر بعد تصدع جدرانه وتشقق أرضيته مطار مانشستر
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه تم إجلاء الركاب من جزء من مطار مانشستر بعد ظهور شقوق فى الطابق الثانى من المبنى.
 
 
وقال متحدث باسم المطار، "وقع الضرر الهيكلى فى صالة بوابة مؤقتة فى المحطة، حيث ظهرت بعض الشقوق فى الأرض".
 
 
وأضاف أنه تم إجلاء الركاب من تلك المنطقة "كتدبير احترازى"، وسيتم التحقيق فى الضرر ومن الواضح أنه تم إصلاحه. مضيفا أن طائرة واحدة تأثرت بهذا الأمر.
 
 
وأظهرت إحدى الصور التى نشرها أحد الركاب صدعا كبيرا فى الحائط - وليس الأرضية - وقالت إن "الأرضيات المؤقتة تبدو وكأنها تنهار".
 
 
يذكر أنه تم افتتاح صالة البوابات المؤقتة فى الخريف الماضى وكان من المقرر أن تبقى لمدة عامين بينما تم الانتهاء من أعمال التوسعة.
 

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