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الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:24 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. دنيا سمير غانم تنشر صور احتفال عيد ميلاد جورج سيدهم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. دنيا سمير غانم تنشر صور احتفال عيد ميلاد جورج سيدهم عيد ميلاد جورج سيدهم
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..
 

1- دنيا سمير غانم تنشر صور احتفال عيد ميلاد الفنان جورج سيدهم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

 

دنيا
دنيا

 

2- دونالد ترامب: نائب رئيس كوريا الشمالية فى طريقه إلى نيويورك

ترامب
ترامب

 

3- إليسا تعتذر لمتابعيها على السوشيال ميديا لعدم تفاعلها معهم بسبب ألبومها الجديد

اليسا
اليسا

 

4- حنان مطاوع تلتقى متابعيها على تويتر الليلة على هاشتاج #AskHanan

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 

5- فيديو.. أحمد سعد يسجل أغنيته الجديدة لكأس العالم "فى العالم ناس"

6- شاهد.. ضباط أردنيون يسكبون الماء على ولي عهد الأردن الأمير الحسين

 

7- مصطفى خاطر يشكر أنور لظهوره ضيف شرف فى ربع رومى

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

 

8- الجار الله: الضغط الدولي علي إيران مستمر لتمكين الشعب الايراني من إسقاط نظام الملالي

الجار الله
الجار الله

9- رامز أمير يستعرض عضلاته بصورة جديدة

رامز امير
رامز امير

 

10.أنور قرقاش: محاولات شيطنة حفتر فشلت تماما أمام مصداقيته فى محاربة الإرهاب

قرقاش
قرقاش

 


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