أنور قرقاش: وفود صحفية مدفوعة الأجر للمشاركة باحتفالات قطر بعام على العزلة

كتب هيثم سلامة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن صحفيًا غربيًا أبلغه بزيارة وفود صحفية إلى الدوحة فى أجازة مدفوعة الثمن لاحتفالات قطر بمرور عام على عزلتها.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أعلمنى صحفى غربى أن وفود صحافية تتجه إلى الدوحة فى إجازات مدفوعة الثمن لاحتفالات قطر بمرور عام على عزلتها، دبلوماسية مكانك سر لم تنهى أزمة قطر لأنها لم تعالج الأسباب وركزّت على الإعلام والاحتفاليات".

وأضاف: "وأهم من الاحتفاليات بسنة من العزلة والارتباك و"صمود وتصدى" خليجى هى الحكمة التى غابت خلال العام المنصرم حتى غدت أزمة قطر واقع من السهل التعايش معه، أزمة تجاهلها الكل إلا لمن سيحضر للإجازة المدفوعة الثمن، ولوهلة".

واستطرد قائلاً: "ولعل الدرس الأساس لعام من أزمة قطر وعزلتها هو تغليب مصلحة الشعب على طموح سياسى مستحيل، فالمهرجانات المدفوعة الثمن ما هى إلا صدى يشترى، والأهم هو أن تشترى جارك ومحيطك بكف أذاك عنه، الحكمة سهلة ومباشرة وما دونها متاهة مكلفة".