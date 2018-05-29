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أمريكا تعتزم الانسحاب من مؤتمر نزع السلاح اعتراضا على رئاسة سوريا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:08 ص
أمريكا تعتزم الانسحاب من مؤتمر نزع السلاح اعتراضا على رئاسة سوريا ترامب
رويترز و(أ ف ب)
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قال السفير الأمريكى لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب اعتراضا على تولى سوريا رئاسة مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة فى جنيف.

وقال وود "سننسحب فى مرحلة ما صباح اليوم وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة رئاسة سوريا".

وذكر أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التى تستمر أربعة أسابيع لكنها تريد محاسبة سوريا على استخدامها أسلحة كيماوية. 

وقال أن واشنطن تعتبر ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح "مهزلة".


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