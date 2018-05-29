أكثر من 5000 قتيل حصيلة ضحايا إعصار ماريا فى بورتوريكو

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أفاد تقرير نشرته مجلة (نيو إنجلاند) الطبية، اليوم الثلاثاء، بأن أعداد ضحايا إعصار ماريا المدمر فى جزيرة بورتوريكو تجاوزت الخمسة آلاف قتيل.

ونوه تقرير المجلة الصادرة عن جمعية أطباء ماساشوستس، بأن الأرقام تشير إلى 740ر5 قتيل جراء الإعصار الذى ضرب الجزيرة فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى ديسمبر 2017.

وبحسب التقرير فإن معدل الوفيات ارتفع بنسبة 62 بالمئة فى الشهور الأخيرة من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.



وبحسب التقرير فإن نقص الرعاية الصحية للمسنين وانقطاع الخدمات الصحية الأساسية عن المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، كل ذلك طبع أثرًا كبيرًا على الجزيرة.