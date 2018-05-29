أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى

كتبت – دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء 29- 5- 2018، بين حيث استقرت اسعار الدولار والريال السعودى، فيما تراجعت عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، فيما ارتفع بشكل طفيف بقيمة قرشا واحدا فى البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار، كالتالى...



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.8681 جنيه للشراء

17.9679 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى، 20.52 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.50 جنيه للشراء، و 23.85 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.85 للشراء، و 59.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.



الجنيه المصرى

المالية: 4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.6 مليار جنيه عن شهر مايو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو 2018، وأنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 14.8مليون دولار لشراء 63 ألف طن قمح مستورد.