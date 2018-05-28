وزير خارجية بلجيكا: إيطاليا فى حاجة لحكومة مستقرة للعمل مع الاتحاد الأوروبى

بروكسل (أ ش أ)

أكد وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز أن إيطاليا بحاجة إلى حكومة مستقرة تمكنها من العمل مع الاتحاد الأوروبى.

ونقلت وكالة أنباء (آكى) الإيطالية عن ريندرز قوله - فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية فى بروكسل اليوم الاثنين، "إن إيطاليا قد تأخرت فى تشكيل الحكومة، وقد أضعنا بعض الوقت فى بلجيكا أحيانا لتشكيل حكومة، وأعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة مستقرة".

وأعرب وزير الخارجية البلجيكى عن أمله فى أن يستمر السعى فى إيطاليا لإنشاء حكومة، وإلا فستكون هناك انتخابات جديدة، مضيفا أن الأمر المثإلى هو السير نحو حكومة يمكن للاتحاد الأوروبى أن يعمل معها بفعالية.