وزير العمل الأردنى رئيسا لمؤتمر العمل الدولى بجنيف

عمان (أ ش أ)

انتخب المشاركون فى مؤتمر العمل الدولى 2018، وزير العمل الأردنى سمير مراد، رئيساً للمؤتمر فى دورته 107، التى انطلقت فعالياتها فى جنيف اليوم الإثنين، وتستمر حتى التاسع من يونيو المقبل.

وبحسب بيان لوزارة العمل الأردنية اليوم، قدم مراد الشكر لممثلى أطراف الإنتاج الثلاث (حكومات وأصحاب العمل والعمال) لدعمهم انتخاب الأردن لرئاسة أعمال الدورة.

وأكد مراد أنه سيعمل وبمساعدة زملائه، على مدى أسبوعين من الآن، لإدارة جلسات المؤتمر وفقا للنظام المتبع، ومناقشة تقرير وتوصيات المدير العام حول المرأة والعمل، بالإضافة إلى التقارير المطروحة على جدول الأعمال مثل الحوار الاجتماعى والقضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، وتقارير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وغيرها من التقارير.

كما انتخب المؤتمر نواباً للرئيس، هم السفير جو جاك الميجير من سويسرا عن فريق الحكومات، وخليفة مطر من دولة الإمارات العربية المتحدة عن فريق أصحاب العمل، واكيكو جونو من اليابان عن فريق العمال.

ويحدد مؤتمر العمل الدولى السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، ويجتمع مرة سنويا فى جنيف بسويسرا.

ويحضر "برلمان العمل العالمي" السنوى أكثر من 4000 مندوب حكومى وممثل عن العمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.