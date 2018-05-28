video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير العمل الأردنى رئيسا لمؤتمر العمل الدولى بجنيف

الإثنين، 28 مايو 2018 05:28 م
وزير العمل الأردنى رئيسا لمؤتمر العمل الدولى بجنيف وزير العمل الأردنى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتخب المشاركون فى مؤتمر العمل الدولى 2018، وزير العمل الأردنى سمير مراد، رئيساً للمؤتمر فى دورته 107، التى انطلقت فعالياتها فى جنيف اليوم الإثنين، وتستمر حتى التاسع من يونيو المقبل.

وبحسب بيان لوزارة العمل الأردنية اليوم، قدم مراد الشكر لممثلى أطراف الإنتاج الثلاث (حكومات وأصحاب العمل والعمال) لدعمهم انتخاب الأردن لرئاسة أعمال الدورة.

وأكد مراد أنه سيعمل وبمساعدة زملائه، على مدى أسبوعين من الآن، لإدارة جلسات المؤتمر وفقا للنظام المتبع، ومناقشة تقرير وتوصيات المدير العام حول المرأة والعمل، بالإضافة إلى التقارير المطروحة على جدول الأعمال مثل الحوار الاجتماعى والقضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، وتقارير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وغيرها من التقارير.

كما انتخب المؤتمر نواباً للرئيس، هم السفير جو جاك الميجير من سويسرا عن فريق الحكومات، وخليفة مطر من دولة الإمارات العربية المتحدة عن فريق أصحاب العمل، واكيكو جونو من اليابان عن فريق العمال.

ويحدد مؤتمر العمل الدولى السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، ويجتمع مرة سنويا فى جنيف بسويسرا.

ويحضر "برلمان العمل العالمي" السنوى أكثر من 4000 مندوب حكومى وممثل عن العمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

187 دولة يناقشون فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف "الارتقاء بالمرأة فى العمل"

منظمة العمل الدولية: الإيدز يتسبب فى خسارة المليارات

العمل الدولى

العمل الاردنى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة