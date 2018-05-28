وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ وحدة معالجة الحمأة لمحطة صرف الإسكندرية

كتب أحمد حسن

بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء وحدة معالجة الحمأة لمحطة صرف صحى الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، إن وحدة معالجة الحمأة تساهم فى توفير الغاز الطبيعي، موضحا أن تكلفة المشروع 50 مليون يورو.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقد مشروع رفع كفاءة معالجة الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام وإنتاج الغاز الطبيعي، بمحطة معالجة التنقية الشرقية بالإسكندرية، بتكلفة 50 مليون يورو (قرض ميسر من الوكالة الفرنسية) + 485 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 30 شهراً (إنشائى) + 24 شهراً (تشغيل وصيانة)، بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى المقاولون العرب وسويز، وقام بالتوقيع كل من المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس شريف نعمان، المدير الإقليمي لشركة سويز انترناشونال.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تُعد محطة معالجة التنقية الشرقية بالإسكندرية من أكبر المحطات بمحافظة الإسكندرية، حيث تغطى معظم مناطق شرق الإسكندرية بطاقة استيعابية تقدر بـ800 ألف م3/يوم، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتطوير وتحسين أداء المحطة، من خلال تنفيذ الأعمال التالية: أعمال إعادة تأهيل المرحلة الأولى لتحسين الأداء ورفع كفاءة المحطة، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، والذي سيكون له الأثر الإيجابى فى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناشئة، وتحسين الوضع البيئى على النحو التالى (الحد من التلوث وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة الناتجة – استخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام – توليد طاقة كهربائية تصل إلى 50 % من استهلاك طاقة المحطة).