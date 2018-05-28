video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يدعون لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بفنزويلا

الإثنين، 28 مايو 2018 12:21 م
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يدعون لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بفنزويلا مادورو
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بفنزويلا والتحضير إلى فرض عقوبات أكثر استهدافا للمقربين من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وذكر الاتحاد الأوروبى - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أنه يرغب فى رؤية حلفاء مادورو يعيدون تصرفهم "وفقا للمعايير الديمقراطية المعترف بها دوليا"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التى أجريت منذ أكثر من أسبوع شابها أخطاء فادحة.

يذكر أن مادورو فاز بفترة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات فى الانتخابات الرئاسية التى قاطعتها أحزاب المعارضة بحجة أنها غير شرعية وخادعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا: انضمام كولومبيا لحلف الناتو ترهيب لبلدان المنطقة

صور..رئيس فنزويلا يلتقى سناتور أمريكى بعد فرض عقوبات على خلفية الانتخابات

صور.. نيكولاس مادورو يؤدى اليمين الدستورى لولايته الثانية فى حكم فنزويلا

مادورو

فنزويلا

الاتحاد الاوروبى

وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة