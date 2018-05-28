وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يدعون لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بفنزويلا

بروكسل (أ ش أ)

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بفنزويلا والتحضير إلى فرض عقوبات أكثر استهدافا للمقربين من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وذكر الاتحاد الأوروبى - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أنه يرغب فى رؤية حلفاء مادورو يعيدون تصرفهم "وفقا للمعايير الديمقراطية المعترف بها دوليا"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التى أجريت منذ أكثر من أسبوع شابها أخطاء فادحة.

يذكر أن مادورو فاز بفترة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات فى الانتخابات الرئاسية التى قاطعتها أحزاب المعارضة بحجة أنها غير شرعية وخادعة.