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وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: نسعى إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم بسلاسة

الإثنين، 28 مايو 2018 09:25 ص
وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: نسعى إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم بسلاسة زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستسعى لتنفيذ "إعلان بانمونجوم" بسلاسة وفى أسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيمى الكوريتين اتفقا على عقد المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين فى اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، وكذلك عقد المحادثات العسكرية واجتماع الصليب الأحمر.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن قد اجتمع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون للمرة الثانية فى يوم 26 مايو الجارى، وجدد الزعيمان التأكيد على التنفيذ السريع لإعلان بانمونجوم.

وبشأن التحضير لفعاليات 15 يونيو المشتركة بين الكوريتين، أوضح المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنه تم تشكيل فرقة العمل المكونة من مسؤولى الوزارات، وتجرى المشاورات مع القطاع الخاص.مضيفا أنه سيرى ما إذا كانت الكوريتان ستناقشان الفعاليات المشتركة خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

 


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