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الإثنين، 28 مايو 2018 03:22 م
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هشام طلعت مصطفى: سنعلن عن مشروع عقارى جديد خلال من 5 إلى 6 أشهر

الإثنين، 28 مايو 2018 01:50 م
هشام طلعت مصطفى: سنعلن عن مشروع عقارى جديد خلال من 5 إلى 6 أشهر هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
كتبت: دانه الحديدى - تصوير: اشرف فوزى
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قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجموعته تجرى دراسات لمشروعات جديدة وستعلن عن مشروع عقارى خلال من 5 إلى 6 أشهر.

 

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى، لإعلان التحالف الثلاثى بين مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرمس ومؤسسة جيمس التعليمية لتطوير المدارس، على أن المجموعة لديها منهج لتطوير المدارس بالمدن الجديدة، سواء القائمة بالفعل مثل الرحاب ومدينتى والتى تقوم بإنشائها مستقبلا.

 

وأضاف مصطفى، أن المشروع بمرحلته الأولى يتضمن تطوير 4 مدارس بالرحاب ومدينتى، بتكلفة استثمارية تصل بمليار جنيه، مضيفًا أن التعداد السكانى بالرحاب ومدينتى حاليا يبلغ 650 ألف نسمة، بينهم 6 آلاف طالب بمراحل التعليم الأساسية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدينتين مليون و200 ألف نسمة خلال 7 سنوات.


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