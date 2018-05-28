ميسى يبحث عن الحظ فى إسرائيل.. وإعلام تل أبيب: والده صاحب ترتيبات الزيارة

كتب محمود محيى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن والد النجم الأرجنتينى ولاعب فريق برشلونة الإسبانى، ليونيل ميسى، هو من دفع ابنه للوصول بالمنتخب الأرجنتينى للعب مع نظيره الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة بداية الشهر المقبل.

وقال التليفزيون الإسرائيلى، فى تقرير بثه مؤخرا، إنه بعد نجاح المنتخب الأرجنتينى فى التأهل لكأس العالم فى روسيا، الذى سينطلق فى غضون أسابيع، اتصل والد "ميسى" بالمنظمين الإسرائيليين وقال لهم "ميسى يرغب فى الوصول إلى إسرائيل".

وأوضح الإعلام العبرى أن زيارات المنتخب الأرجنتينى لإسرائيل فى الماضى جلبت له التوفيق والحظ، ففى العام 1986 زار منتخب الأرجنتين إسرائيل للعب وديًّا، وفاز بكأس العالم الذى استضافته المكسيك، وفى 1990 زار إسرائيل ووصل إلى النهائى ليُهزم ضد ألمانيا، مشيرا إلى أن "ميسى" يرغب فى الذهاب إلى إسرائيل لجلب الحظ، على حد قوله.

وتوقع مراقبون إسرائيليون أن تنفد تذاكر المباراة بين منتخبى الأرجنتين وإسرائيل فى القدس خلال دقائق، وقالت عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة الأحد، إن جنون ليونيل ميسى فى إسرائيل يبلغ أوجه قبل فتح شباك التذاكر، وبيع تذاكر المباراة الودية التى ستجمع بين منتخبى إسرائيل والأرجنتين فى التاسع من يونيو، لم تبدأ بعد، ولكن جنون الإسرائيليين من الحصول على تذكرة فى أوجه، والسبب هو وصول "ميسى".

وفى سياق متصل، قال موقع "مكور" الإسرائيلى، إن السبب الرئيسى وراء تأخر بيع التذاكر هو قرار نقل المباراة من الملعب فى حيفا حيث كان مقررا أن تقام، إلى القدس، الأمر الذى جرّ تغييرات عديدة فى ترتيبات المباراة، وقد كشفت الصحف الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تدخل شخصيا فى نقل المباراة للقدس.

كان "نتنياهو" قد بعث رسالة خاصة لرئيس الأرجنتين، ناشده فيها بحث منتخب بلاده على الوصول إلى القدس، وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أن وصول الفريق للقدس له أهمية عظيمة، على خلفية احتفال إسرائيل بذكرى الخامس من يونيو 1967، وتعهد بأن تتكبد الحكومة تكاليف الحراسة والضيافة فى القدس.