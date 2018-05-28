ميركل تلتقى فى بكين زوجتى محاميين معتقلين

بكين (أ ف ب)

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها الأخيرة إلى الصين، زوجتى محاميين صينيين معتقلين، فى بادرة نادرة لقيادة غربية، بحسب ما أفادت الزوجتان.

ويمتنع قادة الدول أو الحكومات الأجنبية عادة عن الحديث علنا عن حقوق الإنسان أو مقابلة ناشطين أثناء زيارة بلدان أسيوية.

ولم تتحدث ميركل عن لقائها السيدتين خلال زيارتها الرسمية للصين الخميس والجمعة الماضيين. لكنها صرحت أنها تطرقت إلى موضوع حقوق الانسان اثناء مباحثاتها مع رئيس الوزراء لى كيكيانج.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "المستشارة التقت الخميس الماضى ببكين مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب أشخاص معتقلين وبحثت معهم الوضع".

والتقت ميركل الخميس لى وزنزو زوجة المحامى وانج كوانزهانج الموقوف فى يوليو 2015 ، وشو يان زوجة يو وينشينج الذى أدين فى بداية 2018 لمطالبته بانتخابات حرة.

وقالت لى فى رسالة إلكترونية "تحدثت إليها (ميركل) عن وضع زوجى وانجكوانزهانج محامى حقوق الانسان الذى اختفى منذ أكثر من 1000 يوم".