موسكو تطالب آبل بحذف تطبيق "تلجرام" فى روسيا

موسكو (أ ف ب)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" الاثنين انها طلبت من آبل وقف توزيع تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة فى روسيا وامهلتها شهرا للانصياع تحت طائلة التعرض لاجراءات انتقامية "محتملة".

فى بيان قالت روسكومنادزور انها طلبت من آبل وقف اقتراح تلجرام على المستخدمين الروس فى متجر برامجها وتعطيل الاشعارات التى يرسلها التنطبيق ما يعنى ان مستخدميه لن يتمكنوا من تلقيها فى حال ورود رسائل جديدة.

واضافت فى بريد الى آبل ورد فى البيان انه "تفاديا لاجراءات محتملة من روسكومنادزور ضد خدمات آبل نطلب منكم ابلاغنا فى اقرب فرصة بالخطوات المقبلة للشركة لمعاجلة هذه المشكلة".

وقال مدير الهيئة الكسندر جاروف لوكالة انباء انترفاكس ان امام آبل مهلة شهر للانصياع. واضاف "بما انها شركة اجنبية شديدة البيروقراطية نتوقع ردا خلال شهر".

ورفض كشف الاجراءات التى ستتخذها الهيئة ضد آبل اذا لم تنفذ الشركة الاميركية مطلبها مؤكدا انه لا يريد "التكهن" حول رد فعلها. وتابع "عندما يأتينا الرد سنتصرف".