موجز أخبار للساعة 6.. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب 9 يونيو قبل السفر لروسيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرص انضمامه لمعسكر المنتخب استعدادا لكأس العالم.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

توصل مسئولو منتخب مصر لاتفاق مع الطاقم الطبى لنادى ليفربول الإنجليزى لاستمرار محمد صلاح، نجم الفراعنة، فى إنجلترا لتلقى العلاج المناسب وشفائه من الجذع فى أربطة الكتف الذى تعرض له فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وخروجه فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء الذى فاز بلقبه الريال بنتيجة 3 /1.





أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الأثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالى لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.





تمكنت سلطات مطار سوهاج الدولى اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على المهندس م . ع نائب مدير المطار وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء محاولته تهريبها إلى دولة الكويت مع أحد المسافرين.





قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الثانوية التراكمية تطبق العام المقبل، على جميع طلاب الصف الأول الثانوى، حتى الطلاب الراسبين هذا العام فى الصف الأول الثانوى، ويبقون للعام المقبل بنفس الصف.





تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من تحقيق الانتصار العاشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة هذه المرة بتحقيق نصر غال على واحدة من أكبر الشركات علي مستوى العالم (العملاق التجاري "شركة فيوليا بروبرتيه") في التحكيم الدولي المقام منها ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون .





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.





أعلنت وزارة البيئة، حاجتها لشغل 116 من الوظائف القيادية والإشرافية بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها طبقاً للقانون رقم (81) لسنة 2016.





نعت جامعة عين شمس، فى بيان لها، وفاة الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية بمستشفى دار الفؤاد عصر اليوم عن عمر يناهز 83 عاما .





قال المتحدث باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، إن الجيش الليبى سيطر على الكورفات السبع ومنطقة الفتايح الصناعية فى درنة.





كشف موقع Gadgetsnow الأمريكى فى تقرير جديد أن محركات البحث مثل جوجل وبينج سيصبحون مجبرين قريبا على دفع الأموال مقابل عرض مقتطفات من المقالات الإخبارية بموجب قواعد مسودة حقوق النشر التى أقرها سفراء الاتحاد الأوروبى فى 25 مايو الجارى.





ينشر اليوم السابع، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، بعد أن اعتمدها كلا من اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية.





شهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم الاثنين، حالة من الطقس السيئ وهطول الأمطار فى مناطق معينة، حيث شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة الشدة بأغلب مناطق المدينة، مع تكاثر للسحب ونشاط مكثف للرياح، كذلك مدينة الغردقة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة فى مدينة الغردقة ومنها منطقة الأحياء والدهار.





استشهد فلسطينى وأصيب آخر بجروح فى قصف إسرائيلى على شمال قطاع غزة الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فى غزة.





نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقتطفات من الكتاب الجديد الذى شارك السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين فى تأليفه مع مدير مكتبه السابق. وفى الكتاب الذى يحمل عنواون " الموجة الصاخبة"، والذى شارك ماكين فى تأليفه مع مارك سولتر، قال ماكين البالغ من العمر 81 عام إنه أكثر حرية من زملائه الذين سيواجهون الناخبين.





يعتبر الصيام فرصتك للتخلص من الكبد الدهنى، الذى يعتبر من الأمراض الشائعة فى مصر والعالم، حيث أن دهون الكبد تكون ناتجة عن نمط الغذاء غير الصحى المعتمد على الدهون، والوجبات السريعة الجاهزة، وقلة النشاط البدنى، وعدم تناول الخضروات والفواكة بشكل كاف.





روى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ 12 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه" اليوم الأحد، والمذاع على راديو النيل، قصة تأسيس فاطمة اليوسف لمجلتها الخالدة "روزاليوسف"، كاشفاً عن جانب من المعارك التى خاضتها مع بعض المسئولين الكبار فى مصر وقتها.





بعد مرور أكثر من ثلث أيام شهر رمضان الكريم أصبحت الرؤية واضحة بعض الشىء عن المسلسلات التى استطاعت احتلال الصدارة فى دراما هذا العام، خاصة بعدما كشفت الأيام الماضية عن آراء الجماهير فى الأعمال وتأثيرها، ونجد صعود أسهم عدد من المسلسلات المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والتراجيدى والساسبنس، واستطاعت تصدر المشهد الدرامى وخطف أعين الجمهور فور عرض الحلقات الأولى منها، ويأتى على رأسها مسلسلات "كلبش 2" و"أيوب" و"ضد مجهول" و"فوق السحاب" و"رسايل" و"ربع رومى" و"مليكة".





تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، قائمة أغلى لاعبى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعدما ارتفعت قيمته التسويقية فى سوق الأنتقالات العالمية إلى 150 مليون يورو، حسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" هذا الموسم.





أصدرت لجنة الكرة بالنادى الأهلى عددا من القرارات الفنية والإدارية شكلت ثورة كروية داخل القلعة الحمراء بهدف تصحيح المسار، بعد ضياع لقب كأس مصر وتراجع النتائج على مستوى دورى الأبطال الأفريقى .