"موانئ دبى" تستحوذ على شركة خدمات فى البيرو

دبى (أ ف ب)

أعلنت مجموعة "موانئ دبى" الاماراتية الاثنين، عن نجاحها بإنهاء صفقة الاستحواذ بالكامل على شركة "كوسموس أجنسيا ماريتيما" فى البيرو بمبلغ قيمته 315,7 مليون دولار.

وكانت موانئ دبى العالمية أعلنت فى 18 مارس الماضى عن اتفاق يقضى باستحواذ موانئ دبى العالمية على 100 % من الشركة.

وتقدم هذه الشركة خدمات لوجستية، وعلاوة على ذلك، تملك حصة 50 بالمئة من شركة شحن فى ميناء "بايتا".

وذكرت "موانئ دبى" انه من شأن هذه الخطوة "توسعة انتشار موانئ دبى العالمية فى البيرو من خلال إضافة خدمات لوجستية متكاملة إلى أنشطتها فى محطة الحاويات فى كالاو قرب العاصمة ليما".