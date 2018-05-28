video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مهاتير محمد يتخلى عن مشروع قطار سريع يربط ماليزيا بسنغافورة

الإثنين، 28 مايو 2018 05:20 م
مهاتير محمد يتخلى عن مشروع قطار سريع يربط ماليزيا بسنغافورة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
كوالالمبور (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن رئيس الحكومة الماليزية الجديد مهاتير محمد الاثنين، التخلى عن مشروع ربط بلاده بسنغافورة بقطار فائق السرعة.

ويسعى محمد العائد إلى السلطة بعد فوز انتخابى مفاجىء للمعارضة على ائتلاف نجيب عبد الرزاق، إلى تصحيح الوضع المالى لماليزيا الذى قال إنه تدهور بسبب تورط الحكومة السابقة فى فضائح مالية.

وقال إنه اتخذ "قرارا نهائيا" بالتخلى عن مشروع الربط الحديدى الفائق السرعة بين كولالمبور وسنغافورة الموقع فى 2016 والهادف إلى تقليص مدة الرحلة إلى 90 دقيقة بدلا من 5 ساعات حاليا عبر الطريق ونحو ساعة طيران جوا.

وقال مهاتير محمد (92 عاما) إن "هذا (المشروع) لا يجلب أى ربح، وسيكلف الكثير من المال ولن نربح منه شيئا".

وأضاف "طبيعى سنجرى مباحثات مع سنغافورة التى لدينا معها اتفاق" مشيرا إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج تطبيق قراره.

ولم يتوفر أى رد فعل فورا من وزارة النقل فى سنغافورة.

وبحسب مهاتير محمد فانه قد يتعين على ماليزيا أن تدفع تعويضات تصل إلى 125,7 مليون دولار.

ولم يصدر أى رقم رسمى بشأن كلفة المشروع لكن محللين قدروا الكلفة فى 2016 ب 15 مليار دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء اليابانى يهنئ مهاتير محمد لانتخابه رئيسا للوزراء فى ماليزيا

مهاتير محمد: الحكومة الجديدة ستحقق أهدافها دون زيادة النفقات الإدارية

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد سيشغل أيضا منصب وزير التعليم بالحكومة الجديدة

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

سنغافوره

اخبار سنغافوره




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة