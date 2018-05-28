video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخصين فى هجوم مسلح استهدف معسكرا للجيش الهندى بكشمير

الإثنين، 28 مايو 2018 12:11 م
مقتل شخصين فى هجوم مسلح استهدف معسكرا للجيش الهندى بكشمير الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، أن المتمردين شنوا هجوما على معسكر للجيش فى الشطر الهندى من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود بالإضافة إلى مدنى واحد.

وذكرت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية أن معركة بالأسلحة اندلعت عقب الهجوم الذى وقع الليلة الماضية واستهدف معسكرا للجيش بقرية كاكبورا بجنوب الإقليم.

وشارك الآلاف اليوم فى جنازة أقيمت لتشييع جثمان المدنى القتيل، ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بإنهاء الحكم الهندى على الإقليم، كما قام بعض الشباب برشق قوات الشرطة بالحجارة، فيما ردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من ناحية أخرى، فجر مسلحون مدرعة تابعة للجيش بواسطة قنبلة يتم التحكم بها عن بعد فى منطقة شوبيان، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وتدمير المركبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الهندى يعلن مقتل 4 مسلحين قرب الحدود الفاصلة بين شطرى كشمير

باكستان تعترض على تدشين رئيس وزراء الهند مشروعا للطاقة الكهرمائية فى كشمير

الهند

كشمير

الشرطه الهنديه

الجيش الهندى

هجوم على معسكر للجيش الهندى




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

تعرف على أكثر 5 هيئات اقتصادية خاسرة فى العام المالى الحالى.. أبرزهم السكة الحديد

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى: مفاوضات مع بنوك سودانية لتمويل مصنع أدوية بـ20 مليون دولار.. رياض أرمانيوس: قانون التأمين الصحى رائع لكنه بحاجة للتنفيذ السريع و"التجارب الإكلينيكية" من أهم إنجازات البرلمان

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته بملعب زوتين لمواجهة تونس وديًا غدًا

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

بعد 45 سنة غياب.. "الروب دريس" رجع موضة تانى.. أفضل أشكال اختارى منها إللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة