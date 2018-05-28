مقتل شخصين فى هجوم مسلح استهدف معسكرا للجيش الهندى بكشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، أن المتمردين شنوا هجوما على معسكر للجيش فى الشطر الهندى من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود بالإضافة إلى مدنى واحد.

وذكرت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية أن معركة بالأسلحة اندلعت عقب الهجوم الذى وقع الليلة الماضية واستهدف معسكرا للجيش بقرية كاكبورا بجنوب الإقليم.

وشارك الآلاف اليوم فى جنازة أقيمت لتشييع جثمان المدنى القتيل، ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بإنهاء الحكم الهندى على الإقليم، كما قام بعض الشباب برشق قوات الشرطة بالحجارة، فيما ردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من ناحية أخرى، فجر مسلحون مدرعة تابعة للجيش بواسطة قنبلة يتم التحكم بها عن بعد فى منطقة شوبيان، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وتدمير المركبة.