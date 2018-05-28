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معجزة فى المتوسط.. ولادة طفل على متن سفينة بعد انقاذ والدته الليبية من الغرق

الإثنين، 28 مايو 2018 04:16 م
معجزة فى المتوسط.. ولادة طفل على متن سفينة بعد انقاذ والدته الليبية من الغرق الطفل الليبى
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "روساريو" الأرجنتينية، إن امرأة ليبية تم انقاذها بعد ولادتها مباشرة على متن سفينة كانت على وشك الغرق فى البحر المتوسط، وقامت منظمة غير حكومية Mediterranée SOS الإيطالية بانقاذ القارب المطاطى التى كانت به المرأة الليبية، بعد قضاءها أكثر من يومين فى البحر.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة الليبية أنجبت طفلا، يزن 2.800 كيلوجرام، على متن السفينة فى المياه الدولية، مما سمته المنظمة بأنها "معجزة".

 

وأوضحت الصحيفة أن المرأة الليبية كانت مع 68 من المهاجرين الآخرين فى قارب مطاطى، وبدأت تشعر بألم الولادة، وتم إنقاذهم من قبل البحرية الإيطالية وتم نقلهم

إلى السفينة التى ولدت بها المرأة، وأكدت الأطباء أن حالة المولود جيدة، كما أن حالة الأم أيضا جيدة.

 

وقالت الام أنها كانت تعيش كسجينة فى أحد المخيمات فى ليبيا ولم تتلق سوى القليل من الطعام، فضلا عن إساءة معاملتها ولكنها فى النهاية تمكنت من الفرار مع شريكها، واختبأت فى منزل أحد الأصدقاء فى ليبيا إلى أن قامت بالهرب على قارب مطاطى الخميس الماضى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع فى ليبيا أصبح خطيرا للغاية بالنسبة للاجئين والمهاجرين، خاصة أنهم لا يحصلون على العلاج الطبى بالشكل المطلوب، وهناك الكثير من النساء اللاتى خضعوا للولادة فى مكان مختبئ من ليبيا حيث لا توجد مساعدات طبية.

 

 


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