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الإثنين، 28 مايو 2018 03:20 م
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مطار القاهرة يعلن عدم تأثر حركة الإقلاع والهبوط باحتفالات العاشر من رمضان

الإثنين، 28 مايو 2018 02:14 م
مطار القاهرة يعلن عدم تأثر حركة الإقلاع والهبوط باحتفالات العاشر من رمضان مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، على أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتاثر داخل صالات السفر والوصول بالعروض الجوية، التى قدمت بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وشهدتها سماء القاهرة واستمرت لمدة 15 دقيقة.

 

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق مع قبل عمل العروض بـ48 ساعة، وتم عمل إعلان طيارين لمنطقة المطار، وإبلاغ شركات الطيران العاملة، واختيار الوقت المناسب الذى ليس بِه أى كثافة تشغيل، وتم التنسيق حول كافة البيانات من مستوى الارتفاع والطريق الجوى وعدد الطائرات.

 

وأوضحت المصادر، أن العروض الجوية استمرت حوالى 15 دقيقة، ولم تؤثر على حركة إقلاع وهبوط الطائرات وحركة الطيران مستقرة وتسير وفق جداول التشغيل.


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