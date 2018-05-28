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الإثنين، 28 مايو 2018 03:21 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 أخرين فى حادث تصادم بمدينة الصالحية بالشرقية

الإثنين، 28 مايو 2018 02:41 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 أخرين فى حادث تصادم بمدينة الصالحية بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية- فتحية الديب
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لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أمام مفارق أبو خضير، بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى العام.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تقديم بلاغا بوقع حادث تصادم بمفارق خضير بمدينة الصالحية الجديدة، والذى أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 من العمال، وتم نقلهم لمستشفى الصالحية، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، عثر أحد الأهالى على طفل حديث الولادة، أمام أحد المساجد بقرية كفر عياد مركز أبوحماد، وجار تحرير محضر بالواقعة.


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