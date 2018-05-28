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مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالمنيا

الإثنين، 28 مايو 2018 11:37 م
مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالمنيا حادث - أرشيفية
فريق المحافظات
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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعى مصر أسوان أمام قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص بالمنيا.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة من عمليات النجدة، بوقوع حادث سير بطريق أتليدم الزراعى بمركز أبوقرقاص. وانتقل الرائد هشام العسقلانى رئيس مباحث المركز، وتبين تصادم سيارتين ملاكى بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 أخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

 


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