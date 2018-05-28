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مصرع شخص وإصابة شقيقه ووالدته عقب تناولهم أطعمة فاسدة بالإسماعيلية

الإثنين، 28 مايو 2018 07:38 م
مصرع شخص وإصابة شقيقه ووالدته عقب تناولهم أطعمة فاسدة بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه وأمه بسبب تناولهم أطعمة فاسدة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية. 

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى القنطرة غرب العام يفيد بوصول كلا من "مكاريوس ملاك مسعود 32 عاما" وشقيقه "جرجس 33 عاما" ووالدتهم "رفقة يقين اراتيوب" 55 عاما مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة وأن المصاب الأول توفى فور وصوله المستشفى.

 انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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