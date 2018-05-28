مسؤول روسى: "بولندا قد تصبح هدفًا رئيسيا فى حالة وقوع نزاع بين الشرق والغرب"

موسكو (أ ش أ)

حذر النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسى فلاديمير دزاباروف من أن بولندا يمكن أن تصبح هدفا رئيسيا فى صراع محتمل بين الشرق والغرب، إذا حصلت على قاعدة عسكرية دائمة تابعة لحلف الشمال الأطلسى (ناتو).

وقال دزاباروف - فى تصريحات نقلتها صحيفة "موسكو تايمز" الروسية اليوم الاثنين، "بولندا أصبحت هدفا لضربة انتقامية، مشيرا إلى أن الحصول على منشأة عسكرية دائمة تابعة للناتو يجعل بولندا واحدة من الأهداف الأساسية فى حالة نشوب صراع".

ولفت النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسى إلى أنه كلما اقتربت بولندا من الناتو كلما أصبح وجودها أكثر عرضة للخطر.

وكانت بولندا قد عرضت على الولايات المتحدة دفع مليارى دولار للحصول على منشأة عسكرية دائمة من أجل ردع "عدوان روسى محتمل"، وذلك وفقًا لمقترح من وزارة الدفاع البولندية ورد على موقع (أونت) البولندى.

يذكر أن بولندا استضافت بشكل مؤقت أكثر من 1100 جندى من الناتو، من بينهم قوات أمريكية فى مدينة كالينينجراد الروسية لأكثر من عام إذ امتنع الناتو عن إرسال إمكانيات عسكرية بشكل دائم على الحدود الروسية.. وحذر الكرملين من أن القاعدة العسكرية المقترحة من قبل بولندا ستشكل خطرا أمنيا على المنطقة.