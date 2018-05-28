video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج المصابين اليمنيين من جزيرة سقطرى

الإثنين، 28 مايو 2018 09:48 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج المصابين اليمنيين من جزيرة سقطرى خادم الحرمين الشريفين
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، بعلاج المصابين اليمنيين من جزيرة سقطرى، والمتأثرين جراء إعصار "مكونو".

وقامت القوات المشتركة بنقل عدد من المصابين إلى مدينة جدة، اليوم الإثنين، وعددهم 3 يرافقهم 3 من ذويهم، وكانت الطواقم الطبية المتخصصة في استقبالهم في المطار مع سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى أحد المستشفيات الوطنية المتخصصة لعلاجهم على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووصلت أمس الأحد، أولى طائرات الجسر الإغاثى الجوى السعودى، المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى جزيرة سقطرى، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك سلمان: التطرف والإرهاب لا ينتميان لدين أو ملة أو ثقافة

مركز الملك سلمان يستكمل توزيع المساعدات الإنسانية فى سُقطرى اليمنية

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا

مركز الملك سلمان يوزع 1800 كرتونة تمور على اليمنيين بعدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية على النازحين السوريين بريف حماة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبة إفطار صائم فى محافظات يمنية

السعودية

اليمن

الملك سلمان

مركز الملك سلمان

سقطرى

اعصار




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة