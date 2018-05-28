مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج المصابين اليمنيين من جزيرة سقطرى

كتب مصطفى عنبر

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، بعلاج المصابين اليمنيين من جزيرة سقطرى، والمتأثرين جراء إعصار "مكونو".

وقامت القوات المشتركة بنقل عدد من المصابين إلى مدينة جدة، اليوم الإثنين، وعددهم 3 يرافقهم 3 من ذويهم، وكانت الطواقم الطبية المتخصصة في استقبالهم في المطار مع سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى أحد المستشفيات الوطنية المتخصصة لعلاجهم على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووصلت أمس الأحد، أولى طائرات الجسر الإغاثى الجوى السعودى، المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى جزيرة سقطرى، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة.