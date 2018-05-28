محافظ الحديدة اليمنية: تحرير 3 مديريات من ميليشيات الحوثى

صنعاء أ ش أ

أعلن محافظ الحديدة اليمنية الحسن طاهر، الأحد ، أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة تواصل بإسناد تحالف دعم الشرعية تقدمها نحو مدينة الحديدة بخطوات متسارعة ، وتحرير 3 مديريات جديدة فى المحافظة من ميليشيا الحوثى.

ودعا المحافظ - فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أبناء المحافظة للانتفاض ضد عناصر الميليشيا ومساندة الجيش الوطنى والمقاومة ، مؤكدا أن هذه الانتصارات تأتى ضمن عملية عسكرية واسعة تخوضها قوات الجيش الوطنى فى جبهة الساحل الغربى وسط انهيار كبير فى صفوف مليشيات الحوثى بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية التى حققتها قوات الجيش فى جبهة الساحل الغربى خلال الأيام الماضية.

يذكر أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة تمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية عديدة فى جبهة الساحل الغربى بمحافظة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعى والحسينية وتدمير دفاعات المليشيا الحوثية بعد معارك عنيفة كبدت المليشيا خسائر فادحة فى المعدات والأرواح.