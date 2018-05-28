مباحث تموين الجيزة تكثف البحث عن صاحب مصنع متهم بغش زيوت السيارات

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث التموين بالجيزة تحرياتها للقبض على صاحب مصنع بأطفيح، لاتهامه باستخدام مواد خام مجهولة المصدر فى انتاج وتعبئة زيوت السيارات، وتقليده ماركات شهيرة لترويج المنتجات بالمخالفة للقانون، وضبط بمصنعه كميات من الزيوت وشحوم السيارات.

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن تورط "كمال.ع" صاحب مصنع لانتاج وتعبئة زيوت السيارات، فى استخادم خامان رديئة ومجهولة المصدر، فى التصنيع، وانتحاله أسماء شركات وماركات شهيرة فى ترويج المنتجات.

وبمداهمة المصنع تبين هروب مالكه، وتم ضبط 11 ألف لتر من الزيوت، و21 طن من شحوم السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.