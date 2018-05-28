ماكرون يشيد بـ"شجاعة" الرئيس الإيطالى

باريس (أ ف ب)

أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاثنين، بـ"شجاعة" الرئيس الإيطإلى سيرجيو ماتاريلو بعدما كلف الاثنين كارلو كوتاريلى الاقتصادى الذى يؤيد التقشف فى الموازنة، تشكيل حكومة حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وقال ماكرون "أكرر التعبير عن صداقتى ودعمى للرئيس ماتاريلا الذى لديه مهمة أساسية تقع على عاتقه وهى استقرار المؤسسات والديموقراطية فى بلده".

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى بمناسبة زيارة الرئيس الأنجولى جواو لورينزو ان "هذا ما يفعله بشجاعة كبيرة واحساس كبير بالمسؤولية".

وكلّف ماتاريلا رسميا الاثنين رجل الاقتصاد المؤيد للتقشف كارلو كوتاريلى بتشكيل حكومة انتقالية مهمتها التحضير للانتخابات الجديدة.

وتتجه إيطاليا لإجراء انتخابات جديدة خلال أشهر بعد دخول البلاد أزمة سياسية إثر انهيار محادثات تشكيل حزبين شعبويين لائتلاف حكومى.

ونجمت الأزمة عن رفض الرئيس الايطالى تعيين أحد معارضى الاتحاد الأوروبى باولو سافونا وزيرا للاقتصاد ضمن ائتلاف حكومى بين حزب "الرابطة" اليمينى المتطرف وحركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية.