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لطلاب الثانوية.. كيف تحصل على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية× 17 معلومة

الإثنين، 28 مايو 2018 05:01 م
لطلاب الثانوية.. كيف تحصل على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية× 17 معلومة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، توفير منحة لطلاب الثانوية العامة للعاد الدراسى 2017،2018، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على المنحة، "اليوم السابع" يقدم فى الخطوات التالية آلية وشروط حصول الطلاب على المنح.

 

1- أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

2- أن يكون الطالب مقيد بالصف الثالث الثانوى بمدارس الثانوى العامة حكومية أو خاصة ورسمية وقوميات للعام الدراسي 2017- 2018 عدا المدارس الخاصة.

3- يشترط بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية لا يقل المجموع عن 97% للقسم العلمى و 94% للأدبى و92% بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل.

4- اجتياز أحد الاختبارات الأكاديمية للغة الإنجليزية سواء ielts بحد أدنى 5.5 درجات في المجموع الكلي، ومجموع اختبار الكتابة أو اختبار "Ibttiefl" بحد أدنى من 62 لـ 75 كمجموع كلي وبحد أدنى (17-19) في اختبار الكتابة.

5ـ هذه المنحة للطلبة المتفوقين دراسيا غير القادرين على سداد مصروفات الجامعة الأمريكية.

6ـ تتحمل الجامعة كافة المصروفات بشرط تحقيق المستوى العلمى المطلوب بالنسبة للجامعة.

7ـ تتحمل الجامعة مصروفات الانتقال من وإلى الجامعة.

8ـ يتحمل الطالب مصروفات تكاليف اختبار اللغة الإنجليزية المحدد للقبول بالجامعة.

9ـ مصروفات الكتب والإقامة والمصروفات الشخصة.

10ـ مصروفات الأنشطة ومجلس الأباء وتبلغ قرابة الـ" 46 جنيها للفصل الدراسى الواحد.

أما بالنسبة لإجراءات التقديم والأوراق المطلوبة:-

1- صورة من شهادة الثانوية العامة مختومة ومعتمدة.

2- شهادة إثبات قيد من المدرسة الحكومية.

3- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى.

4ـ أصل شهادة حديثة تفيد اجتياز الطالب لامتحان اللغة الإنجليزية.

5ـ حوالة بريدية لصالح وزارة التربية والتعليم بمبلغ 25 جنيها.

6 - عدد 100 كارت يحتوى كل منها على اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على موقع الجامعة والحصول على استمارة التقدم للالتحاق بها وتوزع على الطلبة المتقدمين للمنحة فى غضون أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

7ـ 100 استمارة بيان حالة مالية يوم الطالب باستيفائها لاثبات الحالة المالية للأسرة ويقدم مع أوراق التقدم للمنحة.


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