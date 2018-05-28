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الإثنين، 28 مايو 2018 02:28 م
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لافروف يبحث مع نظيره الموزمبيقى تعزيز التعاون فى كافة المجالات

الإثنين، 28 مايو 2018 01:15 م
لافروف يبحث مع نظيره الموزمبيقى تعزيز التعاون فى كافة المجالات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع نظيره الموزمبيقى خوسيه باتشيكو فى موسكو اليوم الاثنين، خطوات تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

وأشار لافروف إلى أن البلدين ينسقان الخطوات فى الأمم المتحدة وفى المنابر الدولية للتمسك بالقانون الدولي، مؤكداً تكثيف العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومابوتو من خلال اللجنة الحكومية المشتركة.

وأكد الوزيران أن هذا اللقاء يعتبر مواصلة للاجتماع السابق الذى عقد فى 7 مارس الماضى.

ومن جانبه، قال وزير خارجية موزمبيق إن بلاده تسعى إلى تطوير التعاون مع موسكو، مشيدا بمناخ الأعمال الروسى، الذى لمسه فى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى الدولى مؤخرا.

 


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