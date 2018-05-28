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الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
خالد صلاح
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لافروف: القوات السورية هى الوحيدة التى يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية

الإثنين، 28 مايو 2018 11:52 ص
لافروف: القوات السورية هى الوحيدة التى يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لافروف
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن قوات الحكومة السورية هى الوحيدة التى يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية.

من جانبها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه بعد سبع سنوات من الحرب فى سوريا، سيطرت قوات الجيش العربى السورى تماما على المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق، فيما رأت الصحيفة أنه اقتراب للجيش السورى من تحقيق الانتصار فى دمشق بعد سبع سنوات من الحرب.

كانت المعركة التى يخوضها الجيش السورى من أجل دمشق قد انتهت هذا الأسبوع بهجوم على جماعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى، بين دمار معسكر سابق للاجئين الفلسطينيين فى الضواحى الجنوبية بعدما تعرضت قوات المعارضة الأخرى للهزيمة فى منطقة مجاورة، وقتل كثر من ألف مدنى فى هذه الحملة بحسب بعض جماعات المراقبة، وقد أعلن الجيش السورى أن آخر مقاتلى المعارضة قد غادروا ضواحى دمشق، ليمثل بذلك أوج مسيرته المستمرة منذ سبع سنوات لتحقيق الانتصار هناك.


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