لافروف: الجيش السورى يتعين أن ينتشر وحده على الحدود السورية الجنوبية

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، أن الجيش السورى الحكومى وحده هو من يجب أن ينتشر عند حدود البلاد الجنوبية .

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره وزير خارجية موزمبيق - اليوم الإثنين بموسكو: "بالتأكيد إن سحب جميع القوات غير السورية يجب أن يجرى على أساس ثنائى".

وأضاف :" يتعين أن تنتشر القوات السورية الحكومية وحدها على الحدود مع إسرائيل، وأن تنسحب جميع القوات غير السورية من هناك".

وكان وزير الخارجية الروسى أعلن أن جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "داعش" زادت أنشطتها فى منطفة التنف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة، جنوب شرق سوريا.

وقال لافروف، فى مؤتمر صحفى عقب لقائه وزير الخارجية الموزمبيقى خوسيه باتشيكو، "جمعنا كثيرا من الأدلة على بعض الأشياء الغريبة التى تحدث فى التنف، وفى رأينا هذه المنطقة ليست ذات أهمية كبيرة لعملية محاربة الإرهاب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف الوزير الروسى: "عمليا يمكننا أن نرى أنه في هذه المنطقة، بما فيها مخيم الركبان للاجئين، تظهر الجماعات المسلحة أكثر من أي وقت مضى، ووفقا لمصادرنا، فإن لديهم اتصالات مع تنظيم داعش".