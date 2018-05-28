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الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 28 فلسطينيا فى الضفة الغربية والقدس

الإثنين، 28 مايو 2018 11:45 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 28 فلسطينيا فى الضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، غالبيتهم من مخيم الأمعرى فى محافظة رام الله والبيرة.

وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا من مخيم الأمعرى فى محافظة رام الله والبيرة .. فيما جرى اعتقال أسيرين محررين من محافظة بيت لحم، ومواطن آخر من محافظة الخليل، و3 مواطنين من عدة بلدات فى محافظة طولكرم .

وذكر نادى الأسير أن سبعة مواطنين اعتقلوا الليلة الماضية من عدة أنحاء فى القدس بينهم فتاة وهى خولة صبيح التى اعتقلت بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها وتحتجزها سلطات الاحتلال فى مستشفى "شعارى تسيدك" الإسرائيلية، إضافة إلى 3 من "المسحرين" فى البلدة القديمة، كما اعتقل 3 مواطنين من العيسوية.

 


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