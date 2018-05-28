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قوات الأمن العراقية تعثر على أسلحة لعناصر "داعش" الإرهابى فى ديالى

الإثنين، 28 مايو 2018 02:00 ص
قوات الأمن العراقية تعثر على أسلحة لعناصر "داعش" الإرهابى فى ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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عثرت القوات الأمنية العراقية، على مضافتين لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول فى تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء الأحد ، إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على مضافتين إحدهما تحتوى على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم و8 أسطوانات غاز على شكل عبوة ناسفة و4 منصات صواريخ ومولد كهرباء.

وأشار إلى أن تلك الأسحلة كانت تستخدم ضمن عمليات عناصر داعش الإرهابية، وتواصل قوات الأمن العراقية فى مطاردة فلول التنظيم الإرهابى وتعثر بين الحين والأخر على مخابىء خاصة بالتنظيم.

 


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