قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يرصد عدم انتظام حضور الموظفين بالمنوفية

كتب سيد الخلفاوى

شن مسئولى قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، زيارات مفاجئة إلى محافظتى المنوفية والبحيرة تحت إشراف اللواء نبيل محمود رئيس قطاع التفتيش، حيث أجرى فريق من القطاع برئاسة السيد هشام الكاشف جولة مفاجئة على مركز ومدينة تلا بالمنوفية وتفقدت اللجنة سير العمل فى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتم النظر فى حالة المركز ومدى انتظام الموظفين بالحضور والانصراف وتم رصد الطلبات التى قدمها المواطنين للمركز.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بقيام قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بحملات مفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ورصد فريق التفتيش وجود تأخير فى عدد من الطلبات الخاصة بالمرافق والتراخيص المقدمة للمركز بعضها لعدة أشهر، كما رصدت اللجنة وجود تأخير من الادارة الهندسية بالمركز على طلبات المواطنين فيما يخص تراخيص البناء والهدم وعدادات الكهرباء.

كما تفقدت الحملة مقر السجل المدني ( تحت الإنشاء) بقرية بابل بمركز تلا ورصدت وجود أثاث واكتمال البناء دون تسليم المبني للأحوال المدنية، ووجهت الحملة باستكمال التأسيس وتسليم المبني لاستغلاله.

كما رصدت حملة قطاع التفتيش خلال جولتها بمركز تلا تنفيذ الخطة الاستثمارية للمركز بنسبة بلغت حوالي 90%، وذلك فى أبوابها المخصصة من إنارة ورصف طرق ودعم الوحدات المحلية ، حيث تم رصد تأخر صدور أمر الدفع لشبكات ومهامات الإنارة بسبب بعض المشاكل الإدارية.

كما قام مسئولو القطاع بزيارة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطيرة، حيث بلغ متوسط النفايات 100 كيلو يومياً ، كما رصدت الحملة عدم انتظام حضور العاملين والموظفين في مركز ومدينة تلا.