video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع الأعمال: الموافقة على طرح نسبة 4% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة

الإثنين، 28 مايو 2018 12:01 م
قطاع الأعمال: الموافقة على طرح نسبة 4% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة خالد بدوى وزير قطاع الاعمال
كتب: عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
 
 
 
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصةتصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فى هذا الشأن.
 
أكد الوزير، فى بيان اليوم، أن طرح هذه النسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان يأتي في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الشركات.
 
وأوضح بدوى، أن الأولوية لاستغلال العائد من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان ستكون لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، مشيرًا إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن بهدف إنجاح البرنامج.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

البورصه

البورصه المصريه

اخبار الاقتصاد

قطاع الاعمال

الشرقيه للدخان

طرح الشرقيه للدخان




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة