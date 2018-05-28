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الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
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فيديو.. عمدة باريس تشيد بمهاجر مالى بعد إنقاذه طفل من الموت

الإثنين، 28 مايو 2018 12:09 م
فيديو.. عمدة باريس تشيد بمهاجر مالى بعد إنقاذه طفل من الموت فرنسا - أرشيفية
كتب أحمد علوى
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أشادت عمدة باريس "آن ايدالجو" ببطولة مهاجر من مالى، جازف بحياته، عندما تسلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق فى شمال العاصمة الفرنسية باريس لإنقاذ طفل كان متدليا من شرفة المنزل، وقالت "ايدالجو"، إن بلدية باريس ستدعم محاولاته للإقامة فى فرنسا.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى المقطع المصور الذى أظهر تسلق مامادو قاساما بشكل سريع للوصول إلى الطفل وسط تشجيع من المتابعين المرعوبين، ووصف بعض الناس الشاب المإلى البالغ من العمر 22 عاما بأنه "سبيدرمان" حقيقى.

وقالت رئيسة بلدية باريس آن ايدالجو على حسابها الرسمى على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: "تهانينا لمامادو قاساما على تصرفه الشجاع الذى أنقذ حياة طفل"، كما أكدت أنها اتصلت به هاتفيا لتشكره.

وأشارت هيدالغو إلى أن قاساما أبلغها أنه وصل من مالى منذ بضعة شهور وأنه يتمنى البقاء فى فرنسا، وقالت: " قلت إنّ لفتته البطولية مثال لكل المواطنين، وإن مدينة باريس ستحرص بشكل واضح على دعم جهوده للإقامة فى فرنسا".


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فرنسا

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ان ايدالجو

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