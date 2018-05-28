فصائل فى غرب ليبيا تثير الشكوك بشأن محادثات باريس

تونس (رويترز)

أثارت جماعات فى غرب ليبيا الشكوك بشأن نجاح المحادثات المقررة فى باريس غدا الثلاثاء، والرامية لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات فى البلد المنقسم معبرة عن مخاوف من أن تأتى نتائجها فى صالح غريمها خليفة حفتر فى شرق ليبيا.

وقال مسؤول فرنسى إن من المقرر أن يضم اجتماع باريس حفتر ورئيس الوزراء فائز السراج ورئيسى برلمانين متنافسين وسيتم خلاله حثهم على الاتفاق على مبادئ عامة لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف المسؤول "سيكون هناك التزام جماعى للقيام بكل ما يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي"، كما تسعى باريس إلى الاتفاق على توحيد المؤسسات المالية والأمنية الليبية.

وصوت المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، وهو أحد البرلمانين المتنافسين، لصالح إرسال وفد إلى المحادثات لكنه أعلن عن سلسلة من المطالب من بينها وقف إطلاق النار فورا فى مدينة درنة فى شرق ليبيا ورفع الحصار الذى تفرضه قوات الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده حفتر.

كما أصدرت جماعة تمثل 13 مجلسا وفصيلا عسكريا فى غرب ليبيا بيانا قالت فيه إن مبادرة باريس لا تمثلها، وأضافت أنها تدعو لحوار حقيقى يركز على طموحات المجتمع الليبي.