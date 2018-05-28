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الإثنين، 28 مايو 2018 03:50 م
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عودة 112 أسرة نازحة إلى قضاء القائم بمحافظة الأنبار العراقية

الإثنين، 28 مايو 2018 03:46 م
عودة 112 أسرة نازحة إلى قضاء القائم بمحافظة الأنبار العراقية لاجئين - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين مازن خالد، اليوم الاثنين، عودة 112 أسرة نازحة إلى قضاء القائم الحدودى غربى المحافظة.

وقال خالد -فى بيان وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن محافظة الأنبار بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والأجهزة الأمنية أعادت 112 عائلة نازحة إلى قضاء القائم الحدودى غربى المحافظة، مبينًا أن العائلات النازحة انتقلت من مخيمات المدينة السياحية والخالدية ومخيم الكيلو 18 إلى مناطقهم فى القائم.

وأكد مستشار محافظة الأنبار لشؤون استمرار جهود محافظة الأنبار فى إعادة النازحين إلى مناطقهم.  

 


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