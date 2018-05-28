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الإثنين، 28 مايو 2018 03:22 م
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عصابة مسلحة تقودها سيدة تسطو على السيارات بالطريق الزراعى

الإثنين، 28 مايو 2018 02:39 م
عصابة مسلحة تقودها سيدة تسطو على السيارات بالطريق الزراعى المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى ـ نيفين طه
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومتعلقات قائديها بالإكراه.
 
تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغاً من سائق بأنه أثناء قيادته سيارة "نقل ثلاجة" بالطريق الدائرى وبمنطقة بهتيم أشارت له سيدة تحمل طفلا رضيعا واستقلت معه السيارة وعقب تحركه أخبرته بسقوط هاتفها المحمول ولدى توقفه فوجئ بشخصين مجهولين هدداه باستخدام "سلاح نارى ، وسلاح أبيض" وكان فى انتظارهما آخران يستقلان دراجة نارية وأنزلاه من السيارة واستوليا عليها وبداخلها هاتفيه المحمولين واستقلا السيارة وبرفقتهما تلك السيدة وفروا هاربين.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، توصلت جهوده إلى تحديد مكان السيارة بمنطقة القطاوى دائرة القسم وتحديد مرتكبى الواقعة " ثلاثة عاطلين ، لهم معلومات جنائية مسجلة، وسائق وربة منزل " .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختباؤهم بها، أسفرت عن ضبط السيدة واثنين من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين ، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومتعلقات قائديها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والأسلحة المستخدمة والهاتفين المستولى عليهما.

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