ضبط أمين عهدة بشركة فى الإسماعيلية اختلس ربع مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية لاختلاسه سلعا غذائية عهدته بلغت قيمتها قرابة نصف مليون جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام .

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام "مجدى.أ" أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية فرع فايد، ومقيم الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى " تموين ، تبديد " باستغلال موقعة الوظيفى باختلاس العهدة المسلمة إليه من السلع والمواد الغذائية والتلاعب فى الفواتير عهدته وعدم توريد قيمتها إلى جهة عمله والبالغ قيمتها 429 ألف جنيه ، وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لجرد عهدة المشكو فى حقه بمعرفة مديرية التموين بالإسماعيلية ، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.