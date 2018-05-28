video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أمين عهدة بشركة فى الإسماعيلية اختلس ربع مليون جنيه

الإثنين، 28 مايو 2018 02:43 م
ضبط أمين عهدة بشركة فى الإسماعيلية اختلس ربع مليون جنيه ضبط أمين عهدة بشركة بالإسماعيلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية لاختلاسه سلعا غذائية عهدته بلغت قيمتها قرابة نصف مليون جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام .

 

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام "مجدى.أ" أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة بمنطقة الإسماعيلية فرع فايد، ومقيم الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى " تموين ، تبديد " باستغلال موقعة الوظيفى باختلاس العهدة المسلمة إليه من السلع والمواد الغذائية والتلاعب فى الفواتير عهدته وعدم توريد قيمتها إلى جهة عمله والبالغ قيمتها 429 ألف جنيه ، وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لجرد عهدة المشكو فى حقه بمعرفة مديرية التموين بالإسماعيلية ، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 طربة حشيش فى قنا

الداخلية تحبط محاولة تهريب 100 طربة حشيش فى القليوبية

اختلاس

اخبار الداخلية

الاسماعيلية

جرائم الاختلاس

حملات امنية




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة